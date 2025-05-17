Президент Палестины Аббас призвал ХАМАС отказаться от контроля в секторе Газа

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал палестинское радикальное движение ХАМАС прислушаться к арабскому плану мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал палестинское радикальное движение ХАМАС прислушаться к арабскому плану мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на палестинское агентство Wafa, об этом он заявил в ходе 34-саммита Лиги арабских государств в Багдаде.

"Этот план будет включать постоянное прекращение огня, освобождение всех заложников и заключенных, обеспечение потока гуманитарной помощи и полный вывод оккупационных войск из сектора Газа", - говорится в сообщении агентства.

Аббас отметил важность проведения международной конференции в Каире для обсуждения плана реконструкции сектора Газа.