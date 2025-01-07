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Президент Палаты депутатов Франции посетит остров Майотту, пострадавший в декабре от урагана "Шидо"

Президент Палаты депутатов Франции посетит остров Майотту, пострадавший в декабре от урагана "Шидо" Президент Палаты депутатов Франции Яэль Браун-Пиве посетит Майотту (заморская территория Франции) с 9 по 11 января.
Другие страны
7 января 2025 г. 11:29
Президент Палаты депутатов Франции посетит остров Майотту, пострадавший в декабре от урагана Шидо

Президент Палаты депутатов Франции Яэль Браун-Пиве посетит Майотту (заморская территория Франции в Индийском океане) 9-11 января.

Как сообщает Report со ссылкой на французские СМИ, целью визита является ознакомление с последствиями тропического урагана "Шидо" и оценкой потребностей местного населения, сильно пострадавшего от циклона.

СМИ указывают, что визит состоится спустя три недели после того, как разрушительный ураган обрушился на архипелаг в Индийском океане. Визит направлен на подготовку к парламентским дебатам по законопроекту о чрезвычайном положении на Майотте, который будет представлен Совету министров в среду, а также на оценку текущих потребностей и мер, предпринятых "на месте".

Яэль Браун-Пиве будет сопровождать депутат парламента от Майотты Эстель Юсуфа, которая занимает критическую позицию в отношении мер, принятых правительством Франции.

Напомним, что 14 декабря 2024 года на Майотту обрушился ураган - скорость порывов ветра превышала 55 м/с. Согласно данным местных властей, из-за удара стихии погибли порядка 40 человек, пострадали - 5,6 тыс.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во второй половине декабря посетил остров. При этом местные граждане освистали французского президента, выражая недовольство мерами, предпринятыми Парижем для оказания помощи пострадавшим. Они также потребовали отставки Макрона.

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Версия на азербайджанском языке Fransanın Deputatlar Palatasının prezidenti Mayottaya səfər edəcək
Версия на английском языке French parliament speaker to visit cyclone-ravaged Mayotte island

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