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Президент Пакистана утвердил роспуск Национального собрания

Президент Пакистана утвердил роспуск Национального собрания Президент Пакистана Ариф Алви одобрил уведомление о досрочном роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента), ранее направленное премьер-министром республики Шахбазом Шарифом.
Другие страны
10 августа 2023 г. 00:05
Президент Пакистана утвердил роспуск Национального собрания

Президент Пакистана Ариф Алви одобрил уведомление о досрочном роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента), ранее направленное премьер-министром республики Шахбазом Шарифом.

Как предает Report, об этом сообщила пресс-служба главы государства в соцсети Х (ранее Twitter - ред.).

"Президент Ариф Алви распустил Национальное собрание по совету премьер-министра в соответствии со статьей 58-1 конституции", - говорится в сообщении.

Полномочия правительства Шахбаза Шарифа прекращаются.

На смену уходящему кабинету министров будет сформировано временное правительство. При этом кандидатура временного премьер-министра еще не определена. Шахбаз Шариф совместно с лидером оппозиции в Национальном собрании должны принять решение о том, кто временно возглавит республику. Если им не удастся договориться о кандидатуре в течение трех дней, то эту задачу будет призван решать специальный парламентский комитет, в состав которого входят равное число представителей правящей партии и оппозиции. Парламентскому комитету также будет дано три дня на достижение консенсуса. Если политики и в этом случае не смогут прийти к согласию, то окончательный выбор будет сделан Избирательной комиссией Пакистана.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan Prezidenti Milli Assambleyanın buraxılmasını təsdiqləyib

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