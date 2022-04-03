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Президент Пакистана распустил парламент страны

Президент Пакистана распустил парламент страны Президент Пакистана Ариф Алви распустил в воскресенье Национальное собрание (нижнюю палату парламента) по предложению премьер-министра Имрана Хана.
Другие страны
3 апреля 2022 г. 13:18
Президент Пакистана распустил парламент страны

Президент Пакистана Ариф Алви распустил в воскресенье Национальное собрание (нижнюю палату парламента) по предложению премьер-министра Имрана Хана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пакистанский телеканал "Джео-ТВ".

По этой информации, президент принял предложение о роспуске этого законодательного органа, поступившее от премьера после того, как оппозиция попыталась вынести Хану вотум недоверия в парламенте.

Информацию о роспуске палаты также подтвердил специальный помощник премьер-министра Шахбаз Гилл. "Национальное собрание распущено", - написал он на своей странице в Twitter, добавив, что теперь пакистанский народ решит судьбу премьер-министра.

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