Президент Пакистана распустил парламент страны

Президент Пакистана Ариф Алви распустил в воскресенье Национальное собрание (нижнюю палату парламента) по предложению премьер-министра Имрана Хана.

Президент Пакистана Ариф Алви распустил в воскресенье Национальное собрание (нижнюю палату парламента) по предложению премьер-министра Имрана Хана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пакистанский телеканал "Джео-ТВ".

По этой информации, президент принял предложение о роспуске этого законодательного органа, поступившее от премьера после того, как оппозиция попыталась вынести Хану вотум недоверия в парламенте.

Информацию о роспуске палаты также подтвердил специальный помощник премьер-министра Шахбаз Гилл. "Национальное собрание распущено", - написал он на своей странице в Twitter, добавив, что теперь пакистанский народ решит судьбу премьер-министра.