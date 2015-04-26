​Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах - ФОТО

Астана. 26 апреля. REPORT.AZ/ Действующий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на проходящих в стране внеочередных президентских выборах.

Как сообщает командированный в Астану корреспондент Report, президент проголосовал во Дворце школьников в Астане.

Кроме Н.Назарбаева во Дворце школьников проголосовала дочь проезидента Динара Назарбаева, а также высокопоставленные члены правительства.

После голосования Н. Назарбаев заявил прессе, что эти выборы имеют большую важность для будущего Казахстана. Он также заявил, что продолжит объявленные ранее конституционные реформы.

Отметим, что голосование продлится до 8 часов вечера по местному времени. Помимо Н. Назарбаева, за президентское кресло борются Тургун Сыздыков (Коммунистическо-народная партия) и самовыдвиженец Абельгази Кусаинов.