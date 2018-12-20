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    Генпрокурор Бразилии обвинила президента страны в коррупции

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Бразилии Ракель Додж в среду выдвинула обвинения в коррупции и отмывании денег против президента Мишеля Темера. Как пишет G1, обвинения предъявлены в рамках расследования коррупционных схем, связанных с управлением портами страны, передает Report.

    Ведомство считает, что Темер за взятки в 2017 году издал указ, разрешающий продление двух портовых контрактов на срок до 70 лет. В администрации президента заявили, что глава государства может предъявить доказательства своей невиновности. Процесс против Темера на посту президента может начаться только в случае одобрения бразильским парламентом, отмечает издание. Однако, полагают СМИ, это произойдет уже в январе следующего года, когда закончится срок полномочий Темера.

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