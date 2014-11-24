​Президент Обама отправил в отставку министра обороны Хейгела

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама отправил в отставку министра обороны США Чака Хейгела, занимавшего этот пост с 2013 года.

Как передает Report, об этом сообщает CNN в прямом эфире.

Как сообщается, Хейгел останется на своем посту до тех пор, пока не будет назначен его преемник.

Ранее американские СМИ сообщали, что после длительных обсуждений президент США принял решение отправить в отставку министра обороны. Уход Хейгела связан с распространением влияния «Исламского государства», говорилось в сообщении. По словам представителя администрации президента, для борьбы с новой террористической угрозой требуется новый подход.

По данным газеты, основными претендентами на пост министра обороны могут стать бывший заместитель министра обороны США Мишель Флурн, сенатор Джек Рид и бывший первый заместитель министра обороны Эштон Картер.