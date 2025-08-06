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Президент ОАЭ посетит Россию в четверг

Президент ОАЭ посетит Россию в четверг Президент ОАЭ посетит Россию в четверг
Другие страны
6 августа 2025 г. 13:38
Президент ОАЭ посетит Россию в четверг

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 7 августа отправится с официальным визитом в Россию, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Report со ссылкой на государственное информационное агентство эмиратов WAM.

"Планируется рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Напомним, что в последний раз Путин и бен Заид Аль Нахайян встречались в конце июня, когда глава РФ посещал Минск для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Тогда лидеры обсудили украинский конфликт.

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