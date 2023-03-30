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Президент ОАЭ назначил нового вице-президента и наследного принца Абу-Даби

Президент ОАЭ назначил нового вице-президента и наследного принца Абу-Даби Президент Объединенных Арабских Эмиратов и правитель Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян назначил нового вице-президента, а также наследного принца и двух заместителей правителя Абу-Даби.
Другие страны
30 марта 2023 г. 01:11
Президент ОАЭ назначил нового вице-президента и наследного принца Абу-Даби

Президент Объединенных Арабских Эмиратов и правитель Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян назначил нового вице-президента, а также наследного принца и двух заместителей правителя Абу-Даби.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Информационное агентство ОАЭ.

С одобрения Федерального национального совета шейх Мухаммед в среду издал указ о назначении вице-президентом своего брата шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна, который будет занимать эту должность наряду с премьер-министром ОАЭ и правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом. С назначением нового вице-президента у главы государства будет сразу два заместителя.

Наследным принцем Абу-Даби стал старший сын президента шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян. Заместителями правителя эмирата глава государства назначил своих братьев - шейхов Хаззу и Тахнуа, которые также занимают должности советников президента по национальной безопасности.

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