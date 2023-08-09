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Президент ОАЭ намерен организовать встречу Зеленского и Путина

Президент ОАЭ намерен организовать встречу Зеленского и Путина Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян заявил о своем желании организовать встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Другие страны
9 августа 2023 г. 20:39
Президент ОАЭ намерен организовать встречу Зеленского и Путина

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян заявил о своем желании организовать встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как передает Report со ссылкой на ливанскую газету L'Orient-Le Jour, встреча может состояться на конференции ООН по климату, которая пройдет в Дубае в ноябре-декабре.

Как отмечает издание, о данных планах проинформированы президент США, Джо Байден и Папа Римский, которые выразили согласие с инициативой.

В то же время, на данный момент ни Путин, ни Зеленский не подтвердили свое участие в этой конференции.

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