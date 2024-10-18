Президент ОАЭ 21 октября совершит визит в Россию

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян 21 октября посетит Россию.
Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.
Он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны рассмотрят состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами, актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африке.
Президент ОАЭ также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани.