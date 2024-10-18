Президент ОАЭ 21 октября совершит визит в Россию

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян 21 октября посетит Россию.

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян 21 октября посетит Россию.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.

Он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны рассмотрят состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами, актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африке.

Президент ОАЭ также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани.