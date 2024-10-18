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Президент ОАЭ 21 октября совершит визит в Россию

Президент ОАЭ 21 октября совершит визит в Россию Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян 21 октября посетит Россию.
Другие страны
18 октября 2024 г. 13:32
Президент ОАЭ 21 октября совершит визит в Россию

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян 21 октября посетит Россию.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.

Он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны рассмотрят состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами, актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африке.

Президент ОАЭ также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани.

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