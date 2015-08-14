Президент Нигерии распорядился победить "Боко Харам" за три месяца

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Президент Нигерии Мухаммад Бухари поставил задачу перед министерством обороны в трехмесячный срок изгнать с территории страны боевиков исламистской группировки "Боко Харам", пишет BBC News.

Президент Бухари - бывший генерал армии - заявил, что нигерийские военные будут работать в тесном контакте с соседними странами: Чадом, Камеруном и Нигером в борьбе с группировкой.

После кровопролитных столкновений с боевиками в Нигерии от рук исламистов погибли более 17 тыс. человек.

Хотя боевики лишились своих тренировочных лагерей на территории страны, однако население регулярно страдает от их набегов.