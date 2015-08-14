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    Президент Нигерии распорядился победить "Боко Харам" за три месяца

    В Нигерии от рук исламистов погибли более 17 тыс. человек

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Президент Нигерии Мухаммад Бухари поставил задачу перед министерством обороны в трехмесячный срок изгнать с территории страны боевиков исламистской группировки "Боко Харам", пишет BBC News.

    Президент Бухари - бывший генерал армии - заявил, что нигерийские военные будут работать в тесном контакте с соседними странами: Чадом, Камеруном и Нигером в борьбе с группировкой.

    После кровопролитных столкновений с боевиками в Нигерии от рук исламистов погибли более 17 тыс. человек.

    Хотя боевики лишились своих тренировочных лагерей на территории страны, однако население регулярно страдает от их набегов.

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