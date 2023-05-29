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Президент Нигерии отменит топливные субсидии для населения

Президент Нигерии отменит топливные субсидии для населения Президент Нигерии Бола Тинубу заявил о намерении отменить субсидии на нефтепродукты, которые продаются населению.
Другие страны
29 мая 2023 г. 21:44
Президент Нигерии отменит топливные субсидии для населения

Президент Нигерии Бола Тинубу заявил о намерении отменить субсидии на нефтепродукты, которые продаются населению.

Как передает Report со ссылкой на MarketWatch, он сказал в инаугурационной речи, денежные средства будут перенаправлены на улучшение общественной инфраструктуры.

Субсидии делают импортный бензин дешевле, чем он фактически стоит, что значительно сокращает государственные доходы. Главный исполнительный директор Nigerian National Petroleum Co. (NNPC) Меле Кьяри на прошлой неделе говорил о том, что ежемесячный размер субсидий превышает 400 млрд найр ($864,5 млн). При этом в администрации предыдущего президента страны Мохаммаду Бухари заявляли о том, что деньги на топливные субсидии закончатся в июне.

В настоящее время в Нигерии есть четыре государственных нефтеперерабатывающих завода общей мощностью 450 тыс. баррелей в сутки, но NNPC импортирует почти все необходимые стране нефтепродукты, поскольку НПЗ не работают.

Ожидается, что новый НПЗ в Лагосе стоимостью $18,5 млрд начнет производство в июле и сможет удовлетворить все потребности Нигерии в нефтепродуктах и экспортировать излишки. Его мощность составляет 650 тыс. б/с.

Кроме того, новый президент сказал, что ЦБ Нигерии будет работать над единым обменным курсом вместо нескольких, используемых в настоящее время в стране.

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