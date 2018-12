Президент Нигерии опроверг сообщение о своей смерти и замене его двойником - ВИДЕО

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Президент Нигерии Мохаммаду Бухари опроверг слухи о том, что он умер, а на смену ему пришел двойник из Судана, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Это на самом деле я, уверяю вас. Я скоро отпраздную свое 76-летие и по-прежнему буду силен", - заявил М.Бухари накануне на встрече с соотечественниками в Польше, отвечая на вопрос о двойнике.

Он добавил, что в период, когда у него были проблемы со здоровьем, многие рассчитывали на его смерть.

"Некоторые люди даже связывались с вице-президентом, чтобы предложить свою кандидатуру заместителей, так как считали меня умершим", - рассказал глава государства.

Отметим, что в 2017 году М.Бухари проходил пятимесячный курс лечения в Великобритании, подробности о его проблемах со здоровьем не сообщались.

One of the questions that came up today in my meeting with Nigerians in Poland was on the issue of whether Ive been cloned or not. The ignorant rumours are not surprising — when I was away on medical vacation last year a lot of people hoped I was dead. pic.twitter.com/SHTngq6LJU