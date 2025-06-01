Президент Нигера: Мы ведем борьбу против несущих дестабилизацию французских войск

Граница Нигера с Бенином останется закрытой по причине нахождения на бенинской территории воинского контингента Франции.

Граница Нигера с Бенином останется закрытой по причине нахождения на бенинской территории воинского контингента Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Нигера Абдурахман Тчиани, выступая по государственному телеканалу Tele Sahel.

"Мы держали границу с Бенином закрытой, и граница с Бенином останется закрытой, - сказал он. - Мы ведем борьбу не против Бенина, а против несущих дестабилизацию французских войск, которые находятся на территории Бенина и могут причинить нам вред".

Тчиани сообщил, что страны Альянса государств Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Нигер) провели в январе и феврале три совместные операции.

"Военная мощь наших трех стран усиливается", - подчеркнул он.