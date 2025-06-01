Президент Нигера: Мы ведем борьбу против несущих дестабилизацию французских войск

Граница Нигера с Бенином останется закрытой по причине нахождения на бенинской территории воинского контингента Франции.
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"Мы держали границу с Бенином закрытой, и граница с Бенином останется закрытой, - сказал он. - Мы ведем борьбу не против Бенина, а против несущих дестабилизацию французских войск, которые находятся на территории Бенина и могут причинить нам вред".
Тчиани сообщил, что страны Альянса государств Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Нигер) провели в январе и феврале три совместные операции.
"Военная мощь наших трех стран усиливается", - подчеркнул он.