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Президент Непала распустила нижнюю палату парламента

Президент Непала распустила нижнюю палату парламента Бидхья Деви Бхандхари объявила досрочные выборы, которые пройдут в ноябре
Другие страны
22 мая 2021 г. 09:30
Президент Непала распустила нижнюю палату парламента

Президент Непала Бидхья Деви Бхандхари объявила в ночь на субботу о роспуске Палаты представителей национального парламента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу газета The Kathmandu Post.

Президент по рекомендации кабинета министров объявила досрочные выборы, которые пройдут в два этапа - 12 и 19 ноября.

Канцелярия президента уточнила, что Бхандари распустила Палату представителей в соответствии со статьей 76 (7) конституции страны. Президент также отметила, что ни премьер Кхадга Прасад Шарма Оли (представляющий Коммунистическую партию Непала), ни представитель оппозиции Шер Бахадур Деуба (лидер партии Непальский конгресс) не имеют достаточной поддержки, чтобы она могла поручить кому-либо из них сразу сформировать правительство.

Нижняя палата парламента Непала была распущена уже второй раз за пять месяцев: 20 декабря прошлого года премьер-министр Оли объявил о роспуске палаты и призвал провести досрочные выборы 30 апреля и 10 мая. Однако Верховный суд 23 февраля отменил это решение, назвав его неконституционным.

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Версия на английском языке Nepalese president dissolves lower chamber of parliament

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