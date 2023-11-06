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Президент Непала отложил первое турне в Европу из-за последствий землетрясения

Президент Непала отложил первое турне в Европу из-за последствий землетрясения Президент Непала Рам Чандра Паудел отложил первое официальное турне (8-17 ноября) по европейским странам из-за последствий землетрясения, из-за которого погибли около 160 человек, а тысячи остались без крова.
Другие страны
6 ноября 2023 г. 17:42
Президент Непала отложил первое турне в Европу из-за последствий землетрясения

Президент Непала Рам Чандра Паудел отложил первое официальное турне (8-17 ноября) по европейским странам из-за последствий землетрясения, из-за которого погибли около 160 человек, а тысячи остались без крова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Kathmandu Post.

По словам главного секретаря президента Суреша Чандры Шалиса, визиты во Францию, Италию и Германию, были отложены ввиду текущей ситуации в государстве. "Непал находится в состоянии кризиса после пятничного землетрясения. В стране траур. Именно поэтому президент решил отложить визиты", - отметил он. Рам Чандра Паудел должен был также принять участие в шестом Парижском форуме мира (10-11 ноября).

Во вторник президент планирует посетить пострадавшие от удара стихии районы, чтобы лучше понять ситуацию, сообщил советник главы государства по связям со СМИ Киран Покхарел.

Землетрясение произошло в Непале около полуночи в минувшую пятницу. Подземные толчки ощущались и в столице Индии - Нью-Дели. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6, а Индийский сейсмологический центр - в 6,4. Землетрясение нанесло большой материальный ущерб населению Джаджаркота и соседних с ним районов. Многие дома были полностью разрушены, некоторые частично повреждены.

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Версия на английском языке Nepal president's first Europe tour put on hold

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