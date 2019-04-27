​Президент Национальной стрелковой ассоциации США покинет свой пост

Президент Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США Оливер Норт покинет свой пост на фоне разногласий с генеральным директором НСА Уэйном ЛаПьером.

Об этом, как сообщает газета The Wall Street Journal, он заявил в субботу на ежегодной встрече членов ассоциации в Индианаполисе (штат Индиана), передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам Норта, он рассчитывал на то, что будет второй год подряд избран на пост президента НСА, насчитывающей около 5 млн членов. "Теперь же я проинформирован о том, что этого не произойдет", - констатировал он.

Газета подчеркивает, что такое решение было принято на фоне разногласий Норта с гендиректором НСА. Так, Норт заподозрил ЛаПьера в растрате средств НСА, после чего тот направил совету директоров ассоциации письмо, в котором обвинил Норта в попытке сместить его с поста генерального директора. На данный момент остается неизвестным, кто сменит Норта на должности президента НСА.

Отставной полковник Корпуса морской пехоты, бывший сотрудник Совета национальной безопасности США Оливер Норт был избран президентом НСА в мае прошлого года. На этом посту он сменил Питера Броунелла. Норт сыграл центральную роль в громком скандале "Иран-контрас" в 1985-1987 годах в период пребывания у власти Рональда Рейгана. В рамках этой тайной операции американское оружие продавалось Ирану, а полученные средства шли на поддержку никарагуанских контрреволюционеров.