Президент Молдовы заявила о необходимости современных и оснащенных войск

Президент Молдовы Майя Санду в День национальной армии заявила о необходимости иметь современные и хорошо оснащенные войска.

Президент Молдовы Майя Санду в День национальной армии заявила о необходимости иметь современные и хорошо оснащенные войска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном пресс-службой президента обращении.

"В интересах всех молдаван иметь современную и хорошо подготовленную армию, которая сможет выполнить свою основную задачу - защитить мир в Республике Молдова, суверенитет и территориальную целостность страны. <...> Наш долг - модернизировать и повышать военный потенциал армии", - говорится в сообщении.