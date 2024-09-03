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Президент Молдовы заявила о необходимости современных и оснащенных войск

Президент Молдовы заявила о необходимости современных и оснащенных войск Президент Молдовы Майя Санду в День национальной армии заявила о необходимости иметь современные и хорошо оснащенные войска.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 14:35
Президент Молдовы заявила о необходимости современных и оснащенных войск

Президент Молдовы Майя Санду в День национальной армии заявила о необходимости иметь современные и хорошо оснащенные войска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном пресс-службой президента обращении.

"В интересах всех молдаван иметь современную и хорошо подготовленную армию, которая сможет выполнить свою основную задачу - защитить мир в Республике Молдова, суверенитет и территориальную целостность страны. <...> Наш долг - модернизировать и повышать военный потенциал армии", - говорится в сообщении.

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