Президент Молдовы запретил молдавским военным участвовать в учениях в Украине

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Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Президент Молдовы Игорь Додон запретил военным принимать участие в многонациональных военных учениях Rapid Trident - 2017, которые пройдут во Львовской области в начале сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы республики Ион Чебан.

"Участие молдавских военнослужащих в военных учениях за пределами страны для нас неприемлемо", - написал президент на своей странице в Facebook.

"В соответствии с законом о национальной обороне, сообщаем, что президент Молдавии не утвердил участие личного состава национальной армии в данных учениях. Просим отменить подготовку к отправке за границу указанного контингента Национальной армии и уведомить организаторов в установленном порядке о том, что республика не примет участие в указанном событии", - говорится в ответе администрации президента, опубликованном на странице Чебана.

Международные учения Rapid Trident пройдут на полигоне во Львовской области с 7 по 23 сентября. В них примут участие более 2,5 тысяч военнослужащих из 14 стран.