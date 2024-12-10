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Президент Молдовы встретится в Брюсселе с генсеком НАТО и новым руководством ЕС

Президент Молдовы встретится в Брюсселе с генсеком НАТО и новым руководством ЕС Президент Молдовы Майя Санду 10-11 декабря будет находиться в Брюсселе с рабочим визитом.
Другие страны
10 декабря 2024 г. 12:45
Президент Молдовы встретится в Брюсселе с генсеком НАТО и новым руководством ЕС

Президент Молдовы Майя Санду 10-11 декабря будет находиться в Брюсселе с рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Она планирует провести встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, в ходе которой будут обсуждены отношения между Молдовой и альянсом, а также вопросы региональной безопасности.

Санду также проведет переговоры с новым руководством европейских институтов, включая глав Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, Европейского совета Антониу Косту, Европейского парламента Роберту Метсолу, а также Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.

Тема переговоров - интеграция экономики Молдовы в единый европейский рынок, привлечение инвестиций, финансирование инфраструктурных проектов и поддержка малых и средних предприятий для создания высокооплачиваемых рабочих мест. На повестке дня также дальнейшие реформы судебной системы, борьба с коррупцией и т.д.

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