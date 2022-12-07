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Президент Молдовы встретилась с вице-президентом США

Президент Молдовы встретилась с вице-президентом США Вице-президент США Камала Харрис на встрече с лидером Молдовы Майей Санду заверила ее в том, что Вашингтон поддерживает энергетическую безопасность и оборонный потенциал республики.
Другие страны
7 декабря 2022 г. 03:35
Президент Молдовы встретилась с вице-президентом США

Вице-президент США Камала Харрис на встрече с лидером Молдовы Майей Санду заверила ее в том, что Вашингтон поддерживает энергетическую безопасность и оборонный потенциал республики.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Из документа следует, что на встрече вице-президент приветствовала успехи Молдовы в проведении программы реформ и подтвердила поддержку США энергетической безопасности и самообороны республики. Харрис отметила решительную приверженность президента Санду укреплению демократии и борьбе с коррупцией.

Кроме того, стороны обсудили влияние войны в Украине на Молдову, в том числе усилия страны по приему украинских беженцев.

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Версия на азербайджанском языке Moldova Prezidenti ABŞ-ın vitse-prezidenti ilə görüşüb

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