Президент Молдовы: Воюющие на стороне РФ будут лишены гражданства

Воюющие на стороне России могут быть лишены гражданства Молдовы.

Воюющие на стороне России могут быть лишены гражданства Молдовы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.

Она сообщила об угрозе набора военных в армию РФ из непризнанного Приднестровья.

"Есть риск мобилизации граждан Молдовы в восточных районах республики. Чтобы препятствовать таким действиям, анализируем возможность отзыва гражданства Республики Молдова у лиц с гражданством Российской Федерации, которые будут воевать на стороне агрессора. Также изучаем возможность ужесточения наказания для граждан Молдовы, которые захотят быть наемниками", - сказала президент на брифинге в понедельник после заседания Высшего совета безопасности.