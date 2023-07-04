Президент Молдовы призвала власти Грузии перевести Саакашвили за границу на лечение

Молдова обеспокоена ситуацией вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Молдова обеспокоена ситуацией вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как передает Report, об этом президент Молдовы Майя Санду написала в Twitter.

Она отметила, что речь идет о состоянии здоровья политика, находящегося в заключении на родине.

"Глубоко обеспокоены тревожными снимками Саакашвили в суде, свидетельствующими о серьезном ухудшении состояния его здоровья во время пребывания в тюрьме. Призываю власти Грузии уделить внимание его благополучию и срочно предоставить доступ к жизненно важному медицинскому лечению за рубежом", - подчеркнула она.