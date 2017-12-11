Президент Молдовы посетил стенд Азербайджана на XXI международной рождественской благотворительной ярмарке

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Кишинев. 11 декабря. REPORT.AZ/ Президент Молдовы Игорь Додон и его супруга Галина Додон посетили стенд Азербайджана на XXI международной рождественской благотворительной ярмарке.

Как передает восточноевропейское бюро Report, президента и первую леди искренне приветствовали советник посольства Азербайджана в Молдове Лейла Оруджова и председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Вугар Новрузов, угостили блюдами национальной кухни.

И.Долдон отметил, что павильон Азербайджана на ярмарке организован на высоком уровне: "Азербайджанский павильон как всегда очень красив и обустроен с национальным колоритом. Я рад, что азербайджанская диаспора очень хорошо себя чувствует в Молдове".

Отметим, что на проводимой в центре Mold Ekspo XXI международной рождественской благотворительной ярмарке наряду с аккредитованными в Молдове более чем 15 диппредставительствами также участвовали различные организации и компании. Они представили свой фольклор, национальную кухню, музыку, экспонаты и наряды. На организованной на ярмарке посольством Азербайджана в Молдове и Конгрессом азербайджанцев Молдовы павильоне посетителям были представлены национальная кухня нашей страны, различные сувениры. Собранную на ярмарке с благотворительными целями сумму участники передадут организаторам.