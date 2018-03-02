Президент Молдовы отправился в Германию на самолете низкобюждетных авиалиний

Кишинев. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент Молдовы Игорь Додон отправился в Германию с рабочим визитом на самолете одной из функционирующих на территории страны низкобюджетных авиалиний.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, И.Додон, являющийся президентом Молдовы с 2016-го года, не изменяя традиции, во время рабочих визитов предпочитает обычные регулярные рейсы чартерным.

Обычно в самолете он выбирает места «эконом-класса». Фотографию главы государства, отправляющегося в Германию с рабочим визитом, сфотографировал и выложил на странице Facebook один из пассажиров на борту самолета.

В Германии Игорь Додон запланировал ряд встреч и консультаций с президентом, канцлером, представителями власти и гражданской общины.