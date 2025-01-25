Президент Молдовы отправилась в Киев для обсуждения вопросов энергетики

Президент Молдавии Майя Санду отправилась с рабочим визитом в Киев, где обсудит с Владимиром Зеленским вопросы энергетики, безопасности, торговли.

Президент Молдовы Майя Санду отправилась с рабочим визитом в Киев, где обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопросы энергетики, безопасности, торговли.

Как передает Report, Санду сообщила об этом в видеообращении из вагона поезда, следующего в Киев.

"В ближайшее время мы с коллегами прибудем в Киев с рабочим визитом по приглашению Владимира Зеленского, <...> обсудим безопасность, энергетику, торговлю, дороги, мосты и то, как мы можем помочь друг другу на пути к европейской интеграции", - сказала она.

Санду отметила, что ее визит направлен продемонстрировать поддержку Украины Молдовой.

"Уже почти три года украинцы защищают свою страну, свои семьи, будущее своих детей. Мужество украинцев также защищает мир в Республике Молдова, за что мы очень благодарны", - сказала она.