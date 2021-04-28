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Президент Молдовы объявила о роспуске парламента

Президент Молдовы объявила о роспуске парламента Президент Молдовы Майя Санду на брифинге в среду заявила, что подписала указ о роспуске парламента.
Другие страны
28 апреля 2021 г. 20:00
Президент Молдовы объявила о роспуске парламента
Майя Санду

Президент Молдовы Майя Санду на брифинге в среду заявила, что подписала указ о роспуске парламента.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, досрочные парламентские выборы в стране пройдут 11 июля.

"Я подписала указ о роспуске парламента. Досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля", - заявила Санду.

В конце марта президент обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы, поскольку депутаты дважды в течение трех месяцев не смогли сформировать правительство. Ранее она не могла подписать указ о роспуске парламента из-за действия в стране режима чрезвычайного положения. Конституционный суд в среду по инициативе пропрезидентской партии "Действие и солидарность" признал решение парламента о введении режима ЧП из-за коронавируса вплоть до 30 мая незаконным.

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Версия на азербайджанском языке Moldova prezidenti parlamentin buraxıldığını elan edib

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