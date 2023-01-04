Президент Молдовы: Наша страна должна стать частью ЕС в ближайшие годы

Президент Молдовы Майя Санду уверена, что ее страна вступит в Европейский союз до конца нынешнего десятилетия.

Президент Молдовы Майя Санду уверена, что ее страна вступит в Европейский союз до конца нынешнего десятилетия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она сообщила в интервью телеканалу "Молдова может".

"Я думаю, что Молдова должна стать частью ЕС в ближайшие годы - до конца этого десятилетия. Это может случиться в том случае, если мы все приложим усилия, если все будут работать - каждый на своем месте, - чтобы наше стремление стало реальностью", - сказала М. Санду.

Она пояснила, что вступление в ЕС даст больше возможностей для экономического развития страны, обеспечит ее безопасность.

Отметим, что главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в союз.

Получение статуса кандидата является началом пути по вступлению в ЕС. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.