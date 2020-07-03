Президент Молдовы намерен распустить парламент

Президент Молдовы Игорь Додон назвал неприемлемым подкуп депутатов и заявил, что намерен распустить парламент

Президент Молдовы Игорь Додон назвал неприемлемым подкуп депутатов и заявил, что намерен распустить парламент.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением он выступил во время телепередачи "Президент отвечает" в пятницу, комментируя ситуацию в законодательном собрании, где правящая коалиция Партии социалистов и Демократической партии потеряла большинство из-за массового перехода депутатов в оппозицию.

"Подкуп депутатов - это позор, это издевательство над парламентом, над демократией, над мнением граждан. В этом парламенте есть уже 16-17 депутатов, которых купили. Я сделаю все возможное, чтобы в ближайшее время запустить все процедуры, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов, которые являются единственным решением", - сказал Додон. По его мнению, удобно было бы провести их вместе с президентскими, которые назначены на 1 ноября.

Президент отметил, что несколько депутатов социалистов, которым предлагали деньги за выход из фракции, уже обратились в прокуратуру, и по этому поводу возбуждены уголовные дела.

В течение последних недель фракцию Демпартии покинули 17 из 29 депутатов, которые перешли в группу "Про Молдова" и партию Шора, за которыми, по словам президента, стоит беглый олигарх Владимир Плахотнюк и бизнесмен Илан Шор, осужденный за причастность к краже 1 млн евро из банков Молдовы.

Ранее генеральный прокурор страны Александр Стояногло выдвинул обвинения против Плахотнюка, которого следствие считает главным бенефициаром банковского хищения, после чего суд Кишинева выдал ордер на его арест, а прокуратура запросила у США экстрадиции олигарха, который проживает в Майами.