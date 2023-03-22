Президент Молдовы Майя Санду одобрила переименование государственного языка в румынский

Президент Молдовы Майя Санду одобрила постановление парламента о переименовании государственного языка с молдавского на румынский.

Президент Молдовы Майя Санду одобрила постановление парламента о переименовании государственного языка с молдавского на румынский.

Как передает Report, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня я промульгировала закон, подтверждающий историческую и неопровержимую истину: государственным языком Молдовы является румынский язык. Хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю", - отметила Санду.

Она выразила уверенность, что это решение объединит молдавское общество. "Те, кто десятилетиями подряд твердили нам, что мы, граждане Республики Молдова, говорим на молдавском языке, а не на румынском, преследовали только одно - разделить нас. Я убеждена, что румынский язык может и должен стать катализатором консолидации нашего общества", - заключила президент.