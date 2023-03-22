О нас

Президент Молдовы Майя Санду одобрила переименование государственного языка в румынский

Президент Молдовы Майя Санду одобрила переименование государственного языка в румынский Президент Молдовы Майя Санду одобрила постановление парламента о переименовании государственного языка с молдавского на румынский.
Другие страны
22 марта 2023 г. 22:06
Президент Молдовы Майя Санду одобрила переименование государственного языка в румынский

Президент Молдовы Майя Санду одобрила постановление парламента о переименовании государственного языка с молдавского на румынский.

Как передает Report, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня я промульгировала закон, подтверждающий историческую и неопровержимую истину: государственным языком Молдовы является румынский язык. Хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю", - отметила Санду.

Она выразила уверенность, что это решение объединит молдавское общество. "Те, кто десятилетиями подряд твердили нам, что мы, граждане Республики Молдова, говорим на молдавском языке, а не на румынском, преследовали только одно - разделить нас. Я убеждена, что румынский язык может и должен стать катализатором консолидации нашего общества", - заключила президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Moldovanın dövlət dili dəyişdirilib

Другие новости из категории

На юге Индии восемь человек погибли при взрыве на фабрике пиротехники
На юге Индии восемь человек погибли при взрыве на фабрике пиротехники
22 марта 2023 г. 19:00
Конституционный суд Испании отклонил жалобу на закон об эвтаназии
Конституционный суд Испании отклонил жалобу на закон об эвтаназии
22 марта 2023 г. 18:11
Венгрия ждет наплыва беженцев из-за кризиса с продовольствием на фоне войны в Украине
Венгрия ждет наплыва беженцев из-за кризиса с продовольствием на фоне войны в Украине
22 марта 2023 г. 17:59
Макрон не намерен выдвигаться на новый срок
Макрон не намерен выдвигаться на новый срок
22 марта 2023 г. 17:49
Макрон надеется, что пенсионная реформа вступит в силу до конца года
Макрон надеется, что пенсионная реформа вступит в силу до конца года
22 марта 2023 г. 17:17
Парламент Испании отклонил предложение о вынесении вотума недоверия премьеру
Парламент Испании отклонил предложение о вынесении вотума недоверия премьеру
22 марта 2023 г. 17:06
В Британии представили план превращения страны в технологическую сверхдержаву
В Британии представили план превращения страны в "технологическую сверхдержаву"
22 марта 2023 г. 16:59
МИД Британии: Поставка Киеву снарядов с обедненным ураном не ведет к ядерной эскалации
МИД Британии: Поставка Киеву снарядов с обедненным ураном не ведет к ядерной эскалации
22 марта 2023 г. 16:19
Беспорядки на акциях с сожжением Корана в Швеции стоили полиции $8 млн
Беспорядки на акциях с сожжением Корана в Швеции стоили полиции $8 млн
22 марта 2023 г. 15:59
Египет официально стал членом созданного странами БРИКС Нового банка развития
Египет официально стал членом созданного странами БРИКС Нового банка развития
22 марта 2023 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi