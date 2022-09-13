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Президент Молдовы исключает диалог с парламентской оппозицией

Президент Молдовы исключает диалог с парламентской оппозицией Президент Молдовы Майя Санду исключила отставку правительства Натальи Гаврилицы, а также диалог с парламентской оппозицией, назвав эти партии коррумпированными.
Другие страны
13 сентября 2022 г. 06:49
Президент Молдовы исключает диалог с парламентской оппозицией

Президент Молдовы Майя Санду исключила отставку правительства Натальи Гаврилицы, а также диалог с парламентской оппозицией, назвав эти партии коррумпированными.

Как передает Report, об этом она заявила в интервью телеканалу TV8.

"Мы будем говорить с теми партиями, кто хочет работать на благо страны, а не представляет коррумпированные кланы. Давайте не будем придумывать, что они честные люди", - сказала Санду, отметив, что в "парламентской оппозиции таких партий нет".

Кроме того, она подчеркнула, что президент и сформировавшая правительство проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС) будут сотрудничать только с теми политиками, которые будут открыто осуждать действия России в Украине. "Все должны быть против войны, не должно быть никаких обсуждений", - отметила Санду.

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