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Президент Молдовы и премьеры Словакии, Словении и Хорватии посетили Бучу

Президент Молдовы и премьеры Словакии, Словении и Хорватии посетили Бучу Президент Молдовы Майя Санду, а также главы правительств Словакии Эдуард Хегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Украину по случаю годовщины освобождения Бучи.
Другие страны
31 марта 2023 г. 15:45
Президент Молдовы и премьеры Словакии, Словении и Хорватии посетили Бучу

Президент Молдовы Майя Санду, а также главы правительств Словакии Эдуард Хегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Украину по случаю годовщины освобождения Бучи.

Как передает Report, президент Молдовы опубликовала фото в Twitter из Бучи вместе с президентом Украины и премьер-министрами Словакии, Словении и Хорватии.

“Сегодня народ Молдовы и я вместе с мировым сообществом вспоминаем о терроре, совершенном год назад в отношении мирных жителей в Буче. Мы скорбим и чтим память всех жертв. Демократии должны работать вместе, чтобы эти злодеяния были расследованы и наказаны”, - написала она.

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Версия на английском языке President of Moldova, Prime Ministers of Slovakia, Slovenia, Croatia visit Bucha

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