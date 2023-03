Президент Молдовы и премьеры Словакии, Словении и Хорватии посетили Бучу

Президент Молдовы Майя Санду, а также главы правительств Словакии Эдуард Хегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Украину по случаю годовщины освобождения Бучи.

Как передает Report, президент Молдовы опубликовала фото в Twitter из Бучи вместе с президентом Украины и премьер-министрами Словакии, Словении и Хорватии.

“Сегодня народ Молдовы и я вместе с мировым сообществом вспоминаем о терроре, совершенном год назад в отношении мирных жителей в Буче. Мы скорбим и чтим память всех жертв. Демократии должны работать вместе, чтобы эти злодеяния были расследованы и наказаны”, - написала она.