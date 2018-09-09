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    Президент Молдовы госпитализирован после ДТП

    © ТАСС

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Кортеж президента Молдовы Игоря Додона в воскресенье попал в аварию на трассе Страшены - Калараш, глава государства госпитализирован.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье молдавский телеканал Publika.

    Кортеж президента попал в ДТП на трассе Страшены - Калараш. По предварительным данным, президент был доставлен в больницу, отмечает телеканал. По данным журналистов, кортеж столкнулся с грузовиком, в результате чего один из автомобилей перевернулся. Полиция подтвердила факт аварии, но отказалась предоставить детали.

    В пресс-службе главы Молдовы корреспонденту ТАСС информацию пока не подтвердили.

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