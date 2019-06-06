Президент Молдовы может распустить парламент страны 10 июня

Президент Молдовы Игорь Додон может распустить парламент республики уже в начале следующей неделе - 10 июня.

Как перелает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ходе выступления на открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Буквально в ближайшие дни мы можем создать новое правительство Молдовы, - сказал Додон. - Потому если до воскресенья не будет создано парламентское большинство и правительство, мне придется распустить парламент на следующей неделе, в понедельник".

После парламентских выборов 24 февраля республика впервые за свою историю оказалась в ситуации, когда депутаты не могут даже избрать председателя законодательного собрания и сформировать органы управления.