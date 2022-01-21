Президент Молдавии Санду обратилась к населению в связи с газовым кризисом

Президент Молдавии Майя Санду обратилась к гражданам республики в связи с газовым кризисом в стране и призвала рационально потреблять энергию, поскольку правительство не сможет полностью компенсировать рост тарифов.

Президент Молдавии Майя Санду обратилась к гражданам республики в связи с газовым кризисом в стране и призвала рационально потреблять энергию, поскольку правительство не сможет полностью компенсировать рост тарифов.

Как передает Report, слова президента приводит РИА Новости

"Рост цен на газ и, соответственно, на другие энергоносители лег тяжким бременем на бытовых потребителей, на экономику и государство, мы полностью зависим от рыночных цен в регионе, – а ситуация на рынке сегодня далека от нормальной. Мы должны научиться более рационально потреблять энергию, нужна теплоизоляция домов, где мы живем, надо экономить энергию в общественных учреждениях, – только так мы сможем снизить расходы на отопление и свет", – заявила Санду в обращении к населению.

Президент объяснила, что на сегодняшний день республика зависит от импорта энергоносителей, поскольку не имеет традиционных источников энергии. Она возложила ответственность за ситуацию на предыдущее правительство, которое, по ее словам, "игнорировало необходимость инвестиций в возобновляемую энергетику".

Санду подчеркнула, что власти не могут полностью компенсировать рост тарифов, иначе в бюджете не останется средств на другие нужды.

"В последнее время у нас появилась масса всевозможных специалистов в сфере энергетики и в проведении переговоров. Давайте не будем позволять нас обманывать популистам и коррупционерам, которые страдают от утраты власти. Богатые страны – вовсе не те, которые много тратят, а те, которые тратят рационально", – добавила Санду.