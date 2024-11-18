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Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович посетил павильон компании AZCHEMCO

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович посетил павильон компании AZCHEMCO Сегодня в рамках визита на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович посетил павильон азербайджанского производителя жидких и водорастворимых удо
Другие страны
18 ноября 2024 г. 22:14
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович посетил павильон компании AZCHEMCO

Сегодня в рамках визита на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович посетил павильон азербайджанского производителя жидких и водорастворимых удобрений компании AZCHEMCO.

Как передает Report, представителями компании были презентованы достигнутые успехи по проекту восстановления засоленных почв и возврату их в сельское хозяйство, в которых на основе лабораторных исследований Azelab и Intertek было выявлено снижение показателя засоленности почвы с 3.6 до 0.3, что подтверждает возможность использования засоленной почвы в сельском хозяйстве.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının prezidenti Arkadi Dvorkoviç AZCHEMCO şirkətinin pavilyonunu ziyarət edib

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