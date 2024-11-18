Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович посетил павильон компании AZCHEMCO

Сегодня в рамках визита на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович посетил павильон азербайджанского производителя жидких и водорастворимых удо

Сегодня в рамках визита на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович посетил павильон азербайджанского производителя жидких и водорастворимых удобрений компании AZCHEMCO.