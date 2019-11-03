​Президент Мексики заявил о невозможности переворота в стране

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в стране невозможен государственный переворот.

"Процесс преобразований, который я возглавляю, пользуется поддержкой свободного и сознательного большинства". Как передает Report, об этом написал Обрадор в своем Twitter.

По его словам, эта поддержка не позволит осуществить государственный переворот в стране.

Он также напомнил о свержении президента Франсиско Мадеро в 1913 году, отметив, что сейчас ситуация иная.