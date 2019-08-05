Президент Мексики заявил о гибели 6 мексиканцев при стрельбе в США

При стрельбе в американском Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Печально, что подтверждается гибель шести мексиканцев, и ещё семеро ранены", - заявил президент.

В американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, жертвами которых в общей сложности стали 29 человек.

В техасском городе Эль-Пасо злоумышленник вошёл в торговый центр и начал стрелять по посетителям, убив 20 человек. После этого в Дейтоне стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц города, убив девять человек и ранив 26.