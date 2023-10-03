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Президент Мексики заявил, что ежедневно на границу с США прибывают 10 тыс. мигрантов

Президент Мексики заявил, что ежедневно на границу с США прибывают 10 тыс. мигрантов Около 10 000 мигрантов и просителей убежища ежедневно прибывали на границу США и Мексики на прошлой неделе.
Другие страны
3 октября 2023 г. 03:56
Президент Мексики заявил, что ежедневно на границу с США прибывают 10 тыс. мигрантов

Около 10 000 мигрантов и просителей убежища ежедневно прибывали на границу США и Мексики на прошлой неделе.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил мексиканский лидер Мануэль Лопес Обрадор.

По словам президента, около 6 тыс. человек ежедневно прибывают в Мексику с юга, и еще большее число людей отправляется на границу США.

Лопес Обрадор подчеркнул, что чиновники должны устранить коренные причины миграции, в том числе в сфере трудоустройства и повышения качества жизни: "Нам нужно навести мосты взаимопонимания и сотрудничества, чтобы люди не были вынуждены мигрировать".

Политик также выразил сожаление по поводу гибели 10 кубинских мигрантов в результате дорожно-транспортного происшествия в южном мексиканском штате Чьяпас в воскресенье.

Как уточняет Reuters, число мигрантов, замеченных на мексикано-американской границе в сентябре, приблизилось или превысило предыдущий месячный максимум.

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Версия на азербайджанском языке Meksika Prezidenti: Gündəlik 10 min miqrant ABŞ ilə sərhədə üz tutur

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