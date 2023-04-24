Президент Мексики в третий раз заразился коронавирусом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что снова заразился коронавирусом, но чувствует себя нормально.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что снова заразился коронавирусом, но чувствует себя нормально.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал он в Twitter.

"У меня положительный результат на COVID-19. Он не с тяжелым течением. Мое сердце работает на все 100", - отметил глава государства.

Лопес Обрадор также подчеркнул, что был вынужден отменить поездку в штат Юкатан и в ближайшие дни не будет проводить традиционные утренние пресс-конференции.

69-летний президент уже в третий раз заболел ковидом. Первый раз он заразился коронавирусом в январе 2021 года. В январе 2022 года Лопес Обрадор, сделавший к тому моменту три прививки от ковида, сообщил, что снова заболел.