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Президент Мексики в третий раз заразился коронавирусом

Президент Мексики в третий раз заразился коронавирусом Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что снова заразился коронавирусом, но чувствует себя нормально.
Другие страны
24 апреля 2023 г. 08:07
Президент Мексики в третий раз заразился коронавирусом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что снова заразился коронавирусом, но чувствует себя нормально.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал он в Twitter.

"У меня положительный результат на COVID-19. Он не с тяжелым течением. Мое сердце работает на все 100", - отметил глава государства.

Лопес Обрадор также подчеркнул, что был вынужден отменить поездку в штат Юкатан и в ближайшие дни не будет проводить традиционные утренние пресс-конференции.

69-летний президент уже в третий раз заболел ковидом. Первый раз он заразился коронавирусом в январе 2021 года. В январе 2022 года Лопес Обрадор, сделавший к тому моменту три прививки от ковида, сообщил, что снова заболел.

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Версия на азербайджанском языке Meksika prezidenti üçüncü dəfə koronavirusa yoluxub

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