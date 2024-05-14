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Президент Мексики сообщил о сокращении вдвое числа пересекающих границу США мигрантов

Президент Мексики сообщил о сокращении вдвое числа пересекающих границу США мигрантов Количество мигрантов, пересекающих американо-мексиканскую границу, сократилось в первом квартале более чем вдвое.
Другие страны
14 мая 2024 г. 03:59
Президент Мексики сообщил о сокращении вдвое числа пересекающих границу США мигрантов

Количество мигрантов, пересекающих американо-мексиканскую границу, сократилось в первом квартале более чем вдвое.

Как передает Report, об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе ежедневной пресс-конференции.

"У нас был кризис на северной границе в декабре, 12 тыс. мигрантов в день. Мы с властями США приложили совместные усилия, и поток мигрантов сократился в среднем до 6 тыс. Сокращение на 50% за четыре месяца, а теперь он еще больше снизился", - сообщил мексиканский лидер.

Президент добавил, что именно вопросам борьбы с нелегальной миграцией была посвящена его встреча с советником Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл, состоявшаяся 9 мая в Мехико.

"Мы работаем скоординировано. Конечно, мы не меняем наш подход: правительство США должно направлять инвестиции в бедные страны Латинской Америки и Карибского бассейна, которые были бы направлены на устранение причин миграции. Такова наша позиция: с самого начала устранять причины, а также помогать в защите мигрантов, упорядочить миграционный поток", - разъяснил точку зрения Мексики Лопес Обрадор.

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Версия на азербайджанском языке Meksika Prezidenti ABŞ sərhədini keçən miqrantların sayının iki dəfə azaldığını bildirib

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