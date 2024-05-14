Президент Мексики сообщил о сокращении вдвое числа пересекающих границу США мигрантов

Количество мигрантов, пересекающих американо-мексиканскую границу, сократилось в первом квартале более чем вдвое.

Количество мигрантов, пересекающих американо-мексиканскую границу, сократилось в первом квартале более чем вдвое.

Как передает Report , об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе ежедневной пресс-конференции.

"У нас был кризис на северной границе в декабре, 12 тыс. мигрантов в день. Мы с властями США приложили совместные усилия, и поток мигрантов сократился в среднем до 6 тыс. Сокращение на 50% за четыре месяца, а теперь он еще больше снизился", - сообщил мексиканский лидер.

Президент добавил, что именно вопросам борьбы с нелегальной миграцией была посвящена его встреча с советником Белого дома по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл, состоявшаяся 9 мая в Мехико.

"Мы работаем скоординировано. Конечно, мы не меняем наш подход: правительство США должно направлять инвестиции в бедные страны Латинской Америки и Карибского бассейна, которые были бы направлены на устранение причин миграции. Такова наша позиция: с самого начала устранять причины, а также помогать в защите мигрантов, упорядочить миграционный поток", - разъяснил точку зрения Мексики Лопес Обрадор.