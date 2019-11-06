Президент Мексики провёл разговор с Трампом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провёл телефонный разговор с коллегой из США Дональдом Трампом.

Как передает Report, cтороны обсуждали убийство американских граждан, которое было совершено неизвестными в Мексике.

“Через президента Трампа я направил свои самые глубокие соболезнования родственникам и друзьям тех, кто был убит на границе штатов Чиуауа и Сонора. Я поблагодарил его за готовность помочь нам и проинформировал, что мексиканские власти работают над тем, чтобы правосудие свершилось”, - написал Обрадор в Twitter.

Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Сонора неизвестные расстреляли из засады девять граждан США, в том числе шестерых детей.