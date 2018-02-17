Президент Мексики провел комитет по ЧС после землетрясения

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Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Президент Мексики Энрике Пенья Ньето созвал заседание национального комитета по чрезвычайным ситуациям после мощного землетрясения, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, что 15 февраля вечером в южном мексиканском штате Оахака произошло землетрясение. По уточненным данным, магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб.

"В связи с землетрясением магнитудой более 7,0, согласно протоколу, созывается национальный комитет по ЧС в национальном центре стихийных бедствий", — написал Пенья Ньето в своем микроблоге в Twitter.

Глава государства поручил вооруженным силам срочно направить свои подразделения в пострадавшие от стихии районы.

По данным властей, в некоторых районах штата Оахака отмечен небольшой материальный ущерб, нарушено электроснабжение примерно 1 миллиона домов в нескольких штатах.