Президент Мексики призвал объявить всеобщее перемирие на пять лет

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал прекратить все конфликты в мире и объявить о пятилетнем перемирии, чтобы противостоять кризису, который влияет на народы.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал прекратить все конфликты в мире и объявить о пятилетнем перемирии, чтобы противостоять кризису, который влияет на народы.

Как передает Report, об этом сообщили зарубежные СМИ.

"Мы все должны взять на себя обязательство не вносить вклад в конфронтацию, в войны, также не делать ставку на торговую войну, потому что это касается всех нас", — подчеркнул он.

Президент напомнил, что сначала мировую экономику пошатнула пандемия коронавируса, теперь ситуация осложняется региональными конфликтами, из-за чего растет бедность и наблюдается глобальная инфляция.

В числе мер по борьбе с всеобщим кризисом Обрадор предложил государствам стимулировать производства, создавать рабочие места, оказывать усиленное внимание социально уязвимым категориям населения и стремиться к сотрудничеству стран и народов.