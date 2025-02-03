Президент Мексики предупредила о последствиях для США введенных ими же пошлин

Последствия введенных США пошлин против мексиканских товаров окажут серьезное негативное влияние на американскую экономику.

Последствия введенных США пошлин против мексиканских товаров окажут серьезное негативное влияние на американскую экономику.

Как передает Report , об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум в соцсети Х.

"Введенные против Мексики тарифы в 25% имеют последствия для обеих стран. Они имеют крайне серьезные последствия для экономики США, поскольку стоимость всех товаров, экспортируемых из Мексики в США, значительно увеличится", - отметила Шейнбаум.

"Как говорится, они стреляют себе в ногу", - добавила мексиканский лидер. Она также указала, что ущерб для Мексики от введенных тарифов будет значительным. По ее словам, многие присутствующие на мексиканском рынке компании будут вынуждены решать, покидать его или оставаться. "Но там в США даже рабочей силы не хватает, и все там стоит дороже, даже энергии у них нет", - подчеркнула Шейнбаум.

Она добавила, что ждет ответа от президента США Дональда Трампа на ее предложение о создании рабочей группы между двумя странами для обсуждения претензий властей США к Мексике и поиска решения путем переговоров.