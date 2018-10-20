Президент Мексики пообещал не допустить вторжения мигрантов - ВИДЕО

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Мексика не допустит незаконного вторжения мигрантов и позволит пересечь границу только мигрантам с визой и необходимыми документами.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил президент Мексики Энрике Пенья Ньето в опубликованном в Twitter-аккаунте видеообращении.

"Как и любое суверенное государство, Мексика не допускает и не допустит незаконного и тем более насильственного вторжения на свою территорию. Агрессивные действия не только ставят под удар суверенитет страны, но также создают опасность для самих мигрантов, особенно для детей, женщин и пожилых", — заявил Пенья Ньето.

Comparto el posicionamiento del Gobierno de la República en torno a la #CaravanaMigrante. pic.twitter.com/NvHPglBPi4 — Enrique Peña Nieto (@EPN) October 20, 2018

В пятницу вечером группа мигрантов прорвались через ограждения на границе Мексики и Гватемалы, сломав металлическую сетку, разделяющую два государства. По данным издания, мигранты использовали камни против полиции, пытавшейся не допустить прорыва. В итоге 15 человек получили ранения.