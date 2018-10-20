 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Мексики пообещал не допустить вторжения мигрантов - ВИДЕО

    © РИА Новости / Дмитрий Знаменский

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Мексика не допустит незаконного вторжения мигрантов и позволит пересечь границу только мигрантам с визой и необходимыми документами.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил президент Мексики Энрике Пенья Ньето в опубликованном в Twitter-аккаунте видеообращении.

    "Как и любое суверенное государство, Мексика не допускает и не допустит незаконного и тем более насильственного вторжения на свою территорию. Агрессивные действия не только ставят под удар суверенитет страны, но также создают опасность для самих мигрантов, особенно для детей, женщин и пожилых", — заявил Пенья Ньето.

     

    В пятницу вечером группа мигрантов прорвались через ограждения на границе Мексики и Гватемалы, сломав металлическую сетку, разделяющую два государства. По данным издания, мигранты использовали камни против полиции, пытавшейся не допустить прорыва. В итоге 15 человек получили ранения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi