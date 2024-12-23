Президент Мексики поддержала Панаму в споре с Трампом о принадлежности канала

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила поддержку властями Панамы после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены.
Как передает Report, об этом сказала Шейнбаум на традиционной утренней пресс-конференции.
"Вчера президент Панамы сказал, что Панамский канал принадлежит панамцам, и действительно Панамский канал принадлежит панамцам. Мы выражаем нашу солидарность и поддержку президенту Панамы и народу этой страны", - заявила она.
В воскресенье Трамп в публикации в Truth Social сказал, что США могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены. Он раскритиковал высокие тарифы, взимаемые за использование канала, и подчеркнул, что передача управления каналом в 1999 году была "жестом сотрудничества", а не уступкой в пользу других стран, и призвал панамские власти пересмотреть свою политику. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что суверенитет над каналом и независимость страны не могут быть предметом переговоров.