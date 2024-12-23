О нас

Президент Мексики поддержала Панаму в споре с Трампом о принадлежности канала

Президент Мексики поддержала Панаму в споре с Трампом о принадлежности канала Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила поддержку властями Панамы после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены.
Другие страны
23 декабря 2024 г. 19:13
Президент Мексики поддержала Панаму в споре с Трампом о принадлежности канала

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила поддержку властями Панамы после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены.

Как передает Report, об этом сказала Шейнбаум на традиционной утренней пресс-конференции.

"Вчера президент Панамы сказал, что Панамский канал принадлежит панамцам, и действительно Панамский канал принадлежит панамцам. Мы выражаем нашу солидарность и поддержку президенту Панамы и народу этой страны", - заявила она.

В воскресенье Трамп в публикации в Truth Social сказал, что США могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены. Он раскритиковал высокие тарифы, взимаемые за использование канала, и подчеркнул, что передача управления каналом в 1999 году была "жестом сотрудничества", а не уступкой в пользу других стран, и призвал панамские власти пересмотреть свою политику. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что суверенитет над каналом и независимость страны не могут быть предметом переговоров.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
19 декабря 2024 г. 14:15
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
21 декабря 2024 г. 21:52
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
В Турции в результате схода лавины на горнолыжном курорте пострадали пять человек
21 декабря 2024 г. 15:02
США ввели санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех российских компаний
18 декабря 2024 г. 19:31
В Азербайджане производство легковых автомобилей выросло почти на 67%
В Азербайджане производство легковых автомобилей выросло почти на 67%
17 декабря 2024 г. 16:52
Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана
Токаев назначил Серика Жумангарина новым министром национальной экономики Казахстана
21 декабря 2024 г. 14:43
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
19 декабря 2024 г. 12:12
Власти Японии планируют бюджет на 2025 год в $735 млрд
Власти Японии планируют бюджет на 2025 год в $735 млрд
18 декабря 2024 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi