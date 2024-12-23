Президент Мексики поддержала Панаму в споре с Трампом о принадлежности канала

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила поддержку властями Панамы после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила поддержку властями Панамы после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены.

Как передает Report, об этом сказала Шейнбаум на традиционной утренней пресс-конференции.

"Вчера президент Панамы сказал, что Панамский канал принадлежит панамцам, и действительно Панамский канал принадлежит панамцам. Мы выражаем нашу солидарность и поддержку президенту Панамы и народу этой страны", - заявила она.

В воскресенье Трамп в публикации в Truth Social сказал, что США могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены. Он раскритиковал высокие тарифы, взимаемые за использование канала, и подчеркнул, что передача управления каналом в 1999 году была "жестом сотрудничества", а не уступкой в пользу других стран, и призвал панамские власти пересмотреть свою политику. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что суверенитет над каналом и независимость страны не могут быть предметом переговоров.