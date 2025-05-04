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Президент Мексики отвергла идею о размещении в стране войск США

Президент Мексики отвергла идею о размещении в стране войск США Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отвергла идею американского лидера Дональда Трампа о размещении в стране американских войск.
Другие страны
4 мая 2025 г. 04:58
Президент Мексики отвергла идею о размещении в стране войск США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отвергла идею американского лидера Дональда Трампа о размещении в стране американских войск.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AFP.

"Нет, президент Трамп, территория неприкосновенна, суверенитет неприкосновенен, суверенитет не продается", - сказала Шейнбаум во время выступления на открытии университета в столичном районе Тескоко.

Она подчеркнула, что сотрудничество Мексики и США возможно, однако лишь в случае, если каждая страна работает на своей территории.

3 мая агентство Reuters сообщало, что США инициируют создание новой военной зоны вдоль мексиканской границы. По данным журналистов, длина новой военной зоны составляет 102 км и охватывает территорию к востоку от границ штатов Техас и Нью-Мексико, в районе Эль-Пасо.

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