Президент Мексики объявил о запуске программы помощи мигрантам

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил в пятницу о запуске специальной программы помощи мигрантам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Мексики в обращении, опубликованном в его микроблоге в Twitter.

"Сегодня мы запускаем план "Ты находишься в своем доме" для центральноамериканских мигрантов, которые уже находятся в Мексике. План дает им доступ к программам временного трудоустройства, а также к медицинской помощи и школам для детей", — сообщил Пенья Ньето.

Данный план будет действовать в штатах Чьяпас и Оахака для тех, кто попросил об убежище. Однако для этого мигрантам нужно будет узаконить свое пребывание в Мексике, отметил президент.

Ранее Трамп заявил, что направит военных для остановки каравана беженцев.